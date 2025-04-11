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مصرع شخص في سقوط دراجة نارية من كوبري ببورسعيد

12:35 ص الجمعة 11 أبريل 2025

أرشيفية - الإنترنت

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بورسعيد – طارق الرفاعي:

لقي شخص مصرعه، الخميس، إثر سقوطه من على دراجة بخارية أعلى كوبري الحي الإماراتي في محافظة بورسعيد.

تلقى مستشفى الزهور – التابع لهيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل – جثمان عماد محمد محمد أحمد، 44 عامًا، عقب وفاته جراء الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُودعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصريح بالدفن.

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بورسعيد حادث مرور دراجة بخارية كوبري الحي الإماراتي
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