مصرع شاب أسفل عجلات قطار "أشمون" بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقى شاب في الخامسة والثلاثين من عمره مصرعه أسفل عجلات قطار "طنطا- القاهرة"، أثناء مروره بمحطة قطارات محلة سبك التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية.

وقال مصدر مسؤول لموقع مصراوي إن المتوفى يُدعى "شوقي.أ.ش"، من قرية الخور التابعة لمركز أشمون. وأثناء نزوله من القطار، انزلقت قدماه بين القطار والرصيف، ليسقط جسده أسفل العجلات ويفقد حياته في الحال.

تم نقل جثمان الفقيد إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تعمل أسرته على إنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانه.





