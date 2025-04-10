استدرجوه بعلاقة عاطفية.. أمن البحيرة يحرر تاجرًا اختطفته عصابة وطلبت فدية من أسرته

البحيرة - أحمد نصرة:

أعادت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تاجر حبوب وحاصلات زراعية إلى أسرته بعد يوم من اختطافه، على يد عصابة طلبت فدية قيمتها 150 ألف جنيه.

ترجع أحداث الواقعة، إلى بلاغ لمركز شرطة الدلنجات من" زينب .س" 40 عامًا، ربة منزل مقيمة بإحدى قرى المركز بخروج زوجها "محمود" 45 عامًا، تاجر حاصلات زراعية ولم يعد وتلقيها اتصالًا هاتفيًا من مجهولين بطلب فدية مالية مقابل إعادته.

توصلت جهود فريق البحث الجنائى، أن وراء ارتكاب الواقعة: " محمود شعبان إبراهيم قابيل 25 عامًا، عامل زراعى وحسن خالد بسيونى 30 عامًا عاطل، ولهما معلومات جنائية ومقيمان قرية كوم زمران وخالد جمعة عبد الرسول 26 عامًا، عاطل ومقيم قمحة ورامى أحمد إبراهيم 25 عامًا عاطل ومقيم إيتاى البارود وزوجة المتهم الثانى راندا محمد إبراهيم حامد 29 عامًا، ربة منزل وتقيم قرية كوم زمران.

وأفادت التحريات اتفاق المتهم الأول مع باقي المتهمين على استدراج المجنى عليه واختطافه لوجود خلافات بينهم وشراء المجنى عليه المختطف كمية من محصول الفول السودانى من المتهم الأول وعدم دفع ثمنها أو ردها.

لجأت المتهمة الخامسة بإيهام المختطف بإقامة علاقة عاطفية معه و استدرجته، حيث اختطفوه بواسطة سيارة ملاكى من مدخل القرية واصطحبوه إلى منزل مستأجر بقرية شابور بدائرة مركز كوم حمادة.

وبعد الحصول على إذن النيابة العامة بالدلنجات تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين وإعادة المختطف، وضبط السيارة المستخدمة فى الحادث بإرشاد المتهمين.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.