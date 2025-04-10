شهادات وتفاصيل.. ماذا حدث فى واقعة وفاة أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور؟

محافظات- مصراوي:

لا تزال محافظة المنوفية تعيش حالة من الحزن والصدمة عقب الإعلان عن وفاة أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية، بشكل مفاجئ ظهر يوم الاثنين الماضي.

الرجل الذي وصفه محبوه بالخدوم والمحبوب، فارق الحياة بعد ساعات قليلة من زيارة مفاجئة قام بها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لعدد من مدارس إدارة الباجور.

هذه الواقعة الأليمة أثارت موجة واسعة من ردود الفعل، حيث تداول البعض روايات تشير إلى أن تعنيفًا تعرض له الفقيد من قبل مسئول بالوزارة خلال الزيارة تسبب في تدهور حالته الصحية المفاجئ الذي أودي بحياته داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الباجور التخصصي.

في مشهد مؤثر، نعت "يارا" ابنة الفقيد والدها بكلمات حزينة لاقت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال.

تزامن ذلك مع تحرك قانوني، حيث أعلن المحامي أحمد العناني، وهو صديق شخصي للمتوفى، عن تقدمه ببلاغ رسمي للنيابة العامة بمركز منوف حمل رقم 1166342 ضد الوزير محمد عبد اللطيف.

وطالب المحامي بالتحقيق العاجل في الملابسات التي دارت بين الوزير ومدير إدارة الباجور التعليمية، مشيرًا إلى أن ما سمعه عن سياق الحديث وما تلاه من سقوط الفقيد ووفاته يثير شبهات قوية حول وجود علاقة بينهما، مؤكدًا أن "كلماته التعنيفية كانت سببًا رئيسًا في وفاته - إن صح وقوع التعنيف-".

وأكد العناني على اهتمام عدد كبير من زملائه المحامين بمتابعة القضية والتحقيق فيها.

شهادة مدير المدرسة: لا تعنيف

في محاولة لتقديم رواية مغايرة، نشر محمد بكر، مدير مدرسة الباجور الثانوية المشتركة التي زارها الوزير، شهادته عبر صفحته على فيسبوك.

وأكد "بكر" أنه خلال تواجد الوزير في المدرسة، لم يشهد أي مشادة كلامية أو تعنيف من الوزير لمدير الإدارة، بل أشار إلى أن الوزير طلب التقاط صورة تذكارية مع جميع العاملين بالمدرسة وأثنى على الانضباط العام قبل أن ينصرف، مؤكدًا أن "الأمور كانت طبيعية".

بيان الوزارة: الوزير أشاد بالمدارس

من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا للتعليق على الواقعة وما أثير حولها، أكدت فيه أن زيارة الوزير لمدارس إدارة الباجور "شهدت إشادة الوزير نظرًا لما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية في كافة المدارس التي قام بزيارتها، ولم تشهد تعقيب بأي ملاحظات على العملية التعليمية داخل المدارس التي قام بزيارتها".

وأوضحت الوزارة أن الوزير اصطحب معه خلال زيارته لمدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة مدير المدرسة فقط، وأن الوزير أشاد بانضباط حضور الطلاب وانتظام العملية التعليمية في المدرسة، وقدم الشكر والتقدير لمدير المدرسة.

وكيل الوزارة: لوم من مساعد الوزير

في سياق متصل، كشف الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية، وذلك عبر منشور له على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك".

وأوضح وكيل الوزارة أنه تلقى اتصالًا من الدكتور المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم، طلب خلاله رقم مدير عام إدارة الباجور وتوجيهه للاتصال به، وبحسب ما ذكره، قام أسامة البسيوني بالفعل بالاتصال بمكتب الوزير لكنه لم يتلق ردًا.

وأضاف "صلاح" أن البسيوني اتصل به لاحقًا وأخبره بأنه توجه إلى المدرسة التي كانت ضمن خط سير زيارة الوزير، والتقى بالدكتور المحمدي، ودار بينهما حوار تضمن قيام الدكتور المحمدي بتوجيه اللوم لأسامة البسيوني ومطالبته بمغادرة المكان والتوجه إلى مقر الوزارة "فورًا".

وتابع وكيل الوزارة نقلًا عن البسيوني أنه لم يغادر المدرسة على الفور وانتظر، فعاد الدكتور المحمدي مرة أخرى وكرر توجيه اللوم وطلب منه مغادرة المكان والتوجه إلى الوزارة "مباشرة وحالاً".

وأشار الدكتور صلاح إلى أن نفس الحوار الذي دار بين الدكتور المحمدي والراحل أسامة البسيوني تم نقله حرفيًا لزميل آخر اتصل به الفقيد قبل وفاته، حيث حكى له نفس التفاصيل.

كانت حالة من الحزن العميق قد خيمت على أهالي محافظة المنوفية منذ إعلان خبر الوفاة، وشيع أهالي قرية كفر السنابسة بمركز منوف، مسقط رأس الفقيد، جثمانه في مشهد جنائزي مهيب.

فيما يتعلق بسبب الوفاة، أشار تقرير الطب الشرعي المبدئي إلى أن الوفاة نتجت عن توقف مفاجئ في عضلة القلب.

من جانبه، تقدم الوزير محمد عبد اللطيف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، مؤكدًا أن الفقيد كان "رمزًا ومثالًا للالتزام والانضباط وحسن الإدارة"، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

على الرغم من نفي الوزارة لحدوث أي تعنيف، تقدَّمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، أمس الأربعاء، بشأن واقعة وفاة مدير الإدارة التعليمية بالباجور، مطالبة بفتح تحقيق برلماني عاجل؛ للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها وأسبابها ونتائجها، وإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكدت عضو المجلس، في طلبها، أنه إذا ما ثبتت صحة ما تردد من شهادات شهود العيان حول الواقعة؛ فإن الأمر يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة تعامل وزير التربية والتعليم ومسؤولي الوزارة مع العاملين في الميدان التعليمي، مشددةً على ضرورة اتباع نهج إداري ومهني يحترم كرامة العاملين ويصون حقوقهم.

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