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سيدة تطلق النار على جارتها في قنا بسبب لعب الأطفال

03:27 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

سيدة تطلق النار

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيبت سيدة بطلقات نارية، على يد جارتها، إثر مشاجرة بسبب لعب الصغار في نجع عزوز، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بورود بلاغ بإصابة سيدة بطلقات نارية إثر مشاجرة في نجع عزوز بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة س، تبلغ من العمر 38 عامًا على يد جارتها س، تبلغ من العمر 28 عامًا في مشاجرة بينهما بسبب لعب الصغار في الشارع، تحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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سيدة تطلق النار قنا لعب الأطفال
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