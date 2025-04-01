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متابعة خطة التأمين الطبي بمركز طب أسرة الرويسات فى شرم الشيخ -صور

12:31 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    متابعة سير العمل
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    متابعة الصيدلية
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جنوب سيناء – رضا السيد:

قام فريق الإشراف بإدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، بجولة تفقدية لمركز طب أسرة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة خطط التأمين الطبي خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وجرى خلال الجولة متابعة انتظام العمل بالعيادات التخصصية، وعيادة طب الأسرة، والصيدلية والمعمل، ونقاط الفرز والتعقيم، والطوارئ والاستقبال.

كما قام فريق المتابعة بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتلبية احتياجات المنتفعين، ومدى التزام الأطقم الطبية بسياسات مكافحة العدوى والجودة في تقديم الخدمة الصحية، والتأكيد على التزام العاملين بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل المركز الطبي.

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مركز طب أسرة الرويسات شرم الشيخ الهيئة العامة للرعاية الصحية جنوب سيناء
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