بالصور.. إنارة المدخل الغربى لمحور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر

أسوان - إيهاب عمران:

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، على نجاح الجهود التى يقوم بها فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بقيادة المهندس عيد كرومر فى إنارة المدخل الغربى لمحور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر، ويجرى إنارة باقى الأعمدة بالطريق الصحراوى، وذلك بعد الانتهاء من مد وتركيب الكابل الرئيسى للكهرباء بتكلفة 12 مليون جنيه عقب اعتماد المبلغ من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وأشار إلى تغذية أعمدة الإنارة وتشغيلها بكامل طاقتها بطول 5 كم بعد الكوبري اتجاه المطار.

وأضاف محافظ أسوان، أنه بالتوازى مع هذه الجهود تم تركيب العلامات الإرشادية واللوحات الفوسفورية والمطبات الصوتية ، وكاميرات المراقبة ، لحين الإنتهاء من الأعمال النهائية للمطالع والمنازل والمداخل والمخارج ، وهو الذى يتكامل مع تشديد الرقابة والمراقبة بالرادار على فترات متباينة ومفاجئة بالتنسيق مع مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل للحد من السرعات الزائدة والسير العكسى لمنع وقوع الحوادث .