تزعمهم الأب ومات في محبسه ..الإعدام لـ 4 أشقاء قتلوا جارهم في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، اليوم السبت، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة 4 أشقاء منهم 3 حضوريًا والرابع غيابيًا، بالإعدام شنقًا عما أسند إليهم بقتل جارهم نجار عمدًا مع سبق الإصرار مستخدمين أسلحة بيضاء "خنصر" وشوم بعزبة شتا التابعة لقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، وذلك بعد وفاة الأب في محبسه.

وقررت المحكمة بإحالة أوراق الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة كما قررت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الأول في القضية والد المتهمين الأربعة وذلك لوفاته داخل محبسه خلال سير التحقيقات في القضية وقتذاك.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، ومصطفى جلال عامر، مستشارًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 19372 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2195 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح ، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ أحال كل من "إبراهيم.ح.ا.ش"، 29 عامًا، وأشقائه "وليد"، 41 عامًا، و"مغاوري"، 34 عامًا، و"حسان"، عامل زراعي، ويقيمون بناحية قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وجاء قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه بعد بعد وفاة والدهم المتهم الأول في القضية المدعو "حسان.ا.ا.ش"، 62 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بناحية قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، والذي توفي خلال فترة الحبس الاحتياطي بمحبسه أثناء سير التحقيقات نتيجة توقف بعضلة القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية دون وجود أي إصابات ظاهرية في الجسم، كما أنه كان مريضًا بالضغط والسكر.

وتبين أن جميع المتهمين بما فيهم الأب الراحل أنهم في يوم 21 يوليو 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل الأشقاء المتهمون ومعهم والدهم المجني عليه محمد محمد محمد عبدالمجيد، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، واعدوا لذلك أسلحة بيضاء "خنصر" وعصي، وشوم، وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه.

وأوضحت أوراق القضية أنه نشبت فيما بينهم مشادة كلامية تحولت إلى شجارًا ووفق ذلك أخرج المتهمين الأدوات والأسلحة البيضاء التي أعدوها لارتكاب الواقعة من داخل الجرار الزراعي خاصتهم متعدين علي المجني عليه بالضرب مستخدمين تلك الأدوات ، واستقرت بمناحي متفرقة بجسده.

وكشفت أوراق القضية عن محاولة المجني عليه الفرار أمسك المتهم الثاني بالمجني عليه، وقيد حركته لشل مقاومته، وما أن ظفر به المتهم الأول سدد له عدة طعنات من "الخنصر"، استقرت برقبته ووجهه وبطنه فسقط أرضا مضرجًا بدمائه فلفظ أنفاسه الأخيرة ومحدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفه التشريحية والتي أودت بحياته وفق ما جاء بالتحقيقات.