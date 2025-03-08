خنقها في فراش الزوجية.. الإعدام لقاتل زوجته بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، اليوم السبت، وبإجماع آراء أعضائها حضوريًا بمعاقبة عامل متهم بقتل زوجته بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس بالإعدام شنقًا عما نسب إليه، وفي الدعوى المدنية بإحالة أوراق الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، ومصطفى جلال عامر، مستشارًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور حسام بدر، وكيل نيابة مطوبس، وأدهم عبدالعزيز، وكيل نيابة دسوق، وذلك في أحداث القضية رقم 7271 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 799 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق أحالت المدعو 'أحمد. م. م. ا"، 28 عامًا، عامل عادي، ويقيم بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 28 يناير 2024 بدائرة مركز شرطة مطوبس قتل عمدًا زوجته المجني عليها "صفاء.س.ي.ع.أ"، مع سبق الإصرار.

وتبين من أوراق القضية أن العامل المتهم أقبل على زوجته إثر خلافات زوجية بينهما، وبيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها وذلك حال تواجده رفقتها بغرفة نومهما انتهز فرصة نومها وأحكم قبضته على عنقها خانقًا إياها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.