بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية ريفا

أسيوط ـ محمود عجمي:



قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بزيارة تفقدية لوحدة طب الأسرة بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.



تأتي هذه الزيارة في إطار جولاته الميدانية لمتابعة القطاع الصحي، بهدف النهوض بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ في جولته الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، واللواء محمد عزت، رئيس مركز أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي المديريات الخدمية ونواب رئيس المركز.

تفقد المحافظ أقسام الوحدة الصحية، بما في ذلك قسم الاستقبال، وشباك التذاكر، وعيادة الأسنان، وعيادة العظام، وعيادة الباطنة، والصيدلية، بالإضافة إلى قسم المشورة وقسم فحص المقبلين على الزواج. اطمأن المحافظ على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الوحدة الصحية حول المهام الأساسية للوحدة، والتقى بالعاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمات لائقة للمرضى.

كما استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المرضى والمترددين على الوحدة الصحية من أهالي القرية، ووجه بضرورة وجود طبيب مقيم بصفة دائمة في الوحدة الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

أكد أبو النصر أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية في القرى والمراكز، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتعرف على التحديات التي تواجه العمل لتذليلها. وأضاف أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يتجلى في مواصلة العمل على تطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.







