حريق يلتهم محتويات شقة سكنية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق اندلع في شقة سكنية، دون خسائر في الأرواح، بالبلينا جنوبي المحافظة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بنشوب حريق في شقة سكنية دائرة مركز شرطة البلينا.



تبين نشوب حريق بشقة سكنية غير مأهولة، ملك "خليفة. س" 44 عامًا مزارع، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق محتويات الشقة.

أفاد مالك الشقة بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.