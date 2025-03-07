بعد انقطاع 10 أيام.. عودة التيار الكهربائي لـ 600 منزل بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

شهدت قرية تفتيش الجميزة بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، عودة الكهرباء إلى منازل القرية بعد انقطاع استمر 10 أيام متواصلة بسبب سقوط عمود الكهرباء المغذي إلى المنازل نتيجة تعرضه لعوامل التغيرات المناخية

في المقابل أفاد مصدر بشركة الكهرباء، أنه جرى توفير عمود الكهرباء المغذي إلى المنازل المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي وسداد مديونية بلغت 10 ملايين جنيه على هذه المنازل.

وأضاف المصدر أن عدد المنازل التي تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي وعليهم مديونية بلغ 600 منزل.

وسادت حالة من الفرحة والسعادة على أهالي منطقة تفتيش الجميزة عقب عودة التيار الكهربائي لمنازلهم بعد انقطاع لمدة 10 أيام.