حبس المتهم بقتل زوجته فى الشرقية وإضرام النيران بمنزلهما 4 أيام

الشرقية -ياسمين عزت:

قررت النيابة العامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حبس الزوج المتهم بقتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من مركز شرطة الزقازيق يشير إلى إبلاغ أهالي قرية صفيطة التابعة للمركز عن نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع ببناية بذات القرية فيما عثر على جثة سيدة شابة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين نشوب حريق متوسط بالمسكن وتمت السيطرة على الحريق والعثور على جثة سيدة.

تبين من التحريات أن الجثة المعثور عليها تعود للزوجة ربة المنزل المشتعل به الحريق، وأفادت التحريات بأن مشاجرة نشبت بين الزوج أيمن.ف 37 عاما رب المنزل والزوجة المجني عليها رحمة.م 28 عاما، على إثر خلافات مالية بينهما.

تطورت المشاجرة إلى ضرب مبرح تلقته الزوجة من زوجها وعدد من الطعنات سطحية وأخرى غائرة، ما أدى إلى مصرع السيدة الزوجة.

وشرع الزوج في حرق مسكن الزوجية لإخفاء معالم جريمته، ولكن باءت محاولته بالفشل ولم يشتعل الحريق في جسد الزوجة.

وأصدرت النيابة العامة تصريحًا بدفن الزوجة، وقررت حبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما تم ضبطه بمطار القاهرة الدولي قبل سفره خارج البلاد.