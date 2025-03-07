أكلوا لانشون.. وفاة طفل وإصابة 4 من أسرته نتيجة تسمم غذائي بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

توفي طفل وأصيب 4 آخرين من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، بتسمم غذائي، فى قرية شبراتنا التابعة لمركز ومدينة بسيون محافظة الغربية.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى بسيون المركزي، باستقبال 5 أفراد من أسرة واحدة مصابين بآلام في البطن نتيجة تناول لانشون في السحور.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، لفحص البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة طفل يدعي آدم محمد ويبلغ من العمر 9 سنوات، وإصابة الأب محمد عامر 44 عاما، عامل، وهو في حالة صحية حرجة، وزوجته نيرمين مساعد 40 عاما، وأطفاله بدر وروان محمد، ادعاء تناول وجبة لانشون في السحور.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.