بعد شائعة وفاتها.. قصة جريمة هتك عرض ضحيتها طفلة 9 سنوات بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

في زحام سوق "ابني بيتك" بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، كانت الأم البسيطة تفترش بضاعتها المتواضعة من الخضروات، تسعى جاهدة لتوفير لقمة العيش لأطفالها، لم تكن تعلم أن ابنتها ذات التسعة أعوام ستكون ضحية لجريمة بشعة تهز أركان الإنسانية.

الطفلة البريئة "ر.ع"، التي كانت ترافق والدتها في عملها، طلبت الذهاب إلى دورة المياه في المسجد المجاور للسوق، لم تكن تعلم أن وحشًا بشريًا يتربص بها هناك، لم يرحم براءتها، بل اغتصب طفولتها في أبشع صورة، وهددها بالقتل إن تجرأت على كشف جريمته.

صرخات الطفلة المكتومة هزت أرجاء المكان، وتجمع الناس ليجدوا الطفلة في حالة يرثى لها، وملابسها ملطخة بالدماء، لم يترددوا لحظة في الإمساك بالمجرم، الذي حاول الفرار، وتسليمه إلى الشرطة.

جلست الأم على الأرض، جسدها يرتجف، وعيناها تشتعلان غضبًا وألمًا، بين يديها، أمسكت بالمجرم بكل قوتها، كأنها تريد أن تنتزع منه الحياة بنفسها.

لم تكن هناك كلمات تعبر عن حجم الألم الذي يعتصر قلبها، ولا عن الرغبة الجامحة في الانتقام التي تملأ كيانها، كانت لحظات عصيبة، مزيج من الخوف على ابنتها، والغضب من هذا الوحش الذي تجرأ على انتهاك براءتها، لم تترك المجرم يفر، بل ثبتت مكانها كأنها صخرة، حتى جاء رجال الأمن ليقبضوا عليه، وكانت نظراتها إليه تحمل كل معاني الاحتقار والرفض، كأنها تقول له: "لن تفلت بفعلتك، لن أسمح لك أن تؤذي طفلة أخرى".

من جانبهم تداول رواد فيس بوك مقطع فيديو يظهر تجمهر عدد كبير من المواطنين حول شاب بعدما أبرحوه ضربا، وظهرت سيدة وهى تمسك بإحكام بقبضة يدها على الشاب المسجى على الأرض إلى جوارها، الفيديو رصد لحظة حضور رجال الشرطة الذين ألقوا القبض على الشاب واقتادوه إلى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

فى المقابل استقبل مستشفى العاشر الجامعي الطفلة وفحصها مبدأيا ثم عرضها على طبيب جراحة، وأشارت الفحوصات إلى تعرضها لهتك عرض من الخلف.

وأفادت التحريات الأمنية أن الطفلة بصحة جيدة وخرجت من المستشفى، ومن جانبها وجهت الجهات المعنية بعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان مدى إصابتها جراء التعدي عليها.

تطورات جديدة في القضية

بعد انتشار أخبار عن وفاة الطفلة، أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية أن الطفلة "ر.ع" البالغة من العمر 9 سنوات بصحة جيدة وفي حضن أسرتها، وأن ما تردد عن وفاتها عار عن الصحة. وأضاف المصدر أن الطفلة تعرضت لاعتداء جنسي تحت التهديد داخل دورة مياه المسجد.

من جانبه، أوضح مصدر طبي أن الطفلة دخلت في حالة إعياء إلى مستشفى العاشر الجامعي، حيث تم فحصها والتأكد من عدم وجود إصابات ظاهرية. وأكد المصدر أنه تم عرض الطفلة على فريق من الطب الشرعي لبيان مدى إصابتها، مشيرا إلى أن الطفلة كانت في حالة صحية مستقرة أثناء تواجدها بالمستشفى.

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