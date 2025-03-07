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قبل الإفطار.. شاب ينهي حياته بحبة حفظ الغلال في المنيا

07:36 م الجمعة 07 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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المنيا-جمال محمد:

أنهى شاب حياته في إحدى قرى مركز العدوة التابع لمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، بعد أن تناول حبة حفظ الغلال داخل منزله.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بقيام " ر. س" 27 سنة، عامل ومقيم بإحدى قرى مركز العدوة، بالتخلص من حياته .

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وفاته إثر تناول حبة حفظ الغلال السامة بسبب خلافات أسرية متعددة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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