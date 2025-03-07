إزالة فورية لـ 6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف في القنطرة غرب -صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب حملة مكثفة لإزالة التعديات المخالفة على البناء، حيث تمت إزالة فورية لـ 6 حالات تعدٍ في مناطق متفرقة بالمركز. تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي شدد على ضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء والحفاظ على أملاك الدولة.

وأكد محمد عيد، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أن الحملة شملت تنفيذ إزالة فورية في المهد لمساحة 400 متر بمنطقة ك 17 النصر، وذلك بالتنسيق مع جمعية الرياض الزراعية.

وكشف عن تنفيذ حالتي إزالة فورية بقرية النصر، الأولى إزالة سور مخالف بارتفاع 2 متر وطول 50 مترًا، والثانية إزالة مبنى من الطوب الأبيض معروش بالصاج على مساحة 40 مترًا.

وفي قرية البياضية، تم إزالة فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأول علوي بطريق الخدمات في منطقة أبوشهاب على مساحة 120 مترًا، إلى جانب إزالة شدة خشبية لسقف دور أرضي بمساحة 100 متر بمنطقة أبوعاصي.

كما تم إزالة مبنى مخالف في المهد على مساحة 200 متر تقريبًا بمنطقة كيلو 19 الترعة المبطنة بنطاق قرية أبوطفيلة.

وأكدت الوحدة المحلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار حملات الإزالة لمنع التعديات على أراضي الدولة والتصدي للبناء العشوائي.