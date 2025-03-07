مواطن ينهي حياة شقيق زوجته بسكين في الفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

انهى مواطن حياة شقيق زوجته طعنا بالسكين، وذلك بمنطقة سنهور القبلية التابعة لمركز سنهور بمحافظة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أحمد محمد سيف مأمور قسم شرطة مركز شرطة سنهور، بمقتل "أحمد .ع.ا"، وكشفت التحريات التى قام بها الرائد محمد الهاين رئيس مباحث سنهور تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن خلافا نشب بين المجنى عليه وزوج شقيقته ويدعى "محمد ج ف" مقيم بمنطقة الزواية الحمراء بالقاهرة بسبب رفض المجنى عليه عودة شقيقته لزوجها وإنهاء الخلافات الزوجية.

وأشارت التحريات الى تطور النقاش بين المتهم والمجنى عليه بسبب إصراره على عدم عودة شقيقته لزوجها، مما دفع المتهم إلى إخراج سكين كان يخفيه بين طيات ملابسه وطعن شقيق زوجته وأرداه قتيلا فى الحال.

جرى نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى الفيوم العام كما تم القبض على المتهم وأخطرت نيابة سنورس والتى تتولى التحقيق.