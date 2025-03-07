قسم الأشعة التداخلية وقاعة التدريب.. تفاصيل تطوير مستشفى 15 مايو النموذجي

كتب - أحمد جمعة:

أجرى الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، زيارة مستشفى 15 مايو النموذجي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالتوسع في تطبيقات الأشعة التداخلية من خلال تزويد المستشفيات والمراكز الحكومية بأحدث الأجهزة والتقنيات وإنشاء وحدات متخصصة في الأشعة التداخلية بالمستشفيات والمراكز الكُبرى كخطوة مهمة نحو تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة ودقة بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين مستوى تقديم الخدمات الصحية.

بدأت الزيارة باجتماع لدراسة إمكانية تطوير قسم الأشعة بمستشفى ١٥ مايو النموذجي وضرورة إنشاء قسم للأشعة التداخلية، كما تمت مناقشة تطوير وحدة السكتة الدماغية وكيفية تفعيل بروتوكول موحد لبحث التعاون بين وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، الدكتور روماني ثابت، مدير مستشفى 15 مايو، الدكتور منصور خليل، مدير مستشفي الهرم، الدكتور صلاح جوده، مدير مستشفي الشيخ زايد التخصصي، والدكتور محمد الجبالي، استشاري الأشعة التداخلية، حيث أشاد "فوزي" بقسم الأشعة بالمستشفى، مؤكداً ضرورة تحديث بعض الأجهزة الطبية لما تقدمه المستشفى من خدمات طبية مميزة.

وفي ذات السياق تم المرور على أقسام الطوارئ، الأشعة ووحدة السكتة الدماغية لمتابعة مسار مريض السكتة الدماغية، كما تم متابعة التشغيل التجريبي وتنفيذ بروتوكول علمي مميز لخدمة المرضى، والتأكد من توافر المستلزمات بالوحدة وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية قد تؤثر على سير العمل، وأيضًا مراجعة ترددات التشغيل بالمستشفى.

وعلى صعيد آخر قامت رئيس الأمانة بافتتاح قاعة التدريب بالمستشفى والتي قد تم تجهيزها بالكامل بالجهود الذاتية لتكون مركزًا للتدريب وتبادل الخبرات العلمية، ومن جانبه أبدى "فوزي" استعداده لإجراء ندوات علمية احتفالًا بافتتاح قاعة التدريب وذلك في خطوة مهمة تهدف لتدريب الأطباء ورفع كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة.

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