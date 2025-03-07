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أسوان تحارب الألعاب النارية.. حملات لمصادرة الصواريخ والشماريخ وتشميع المحلات المخالفة

03:04 م الجمعة 07 مارس 2025
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    حملات لمصادرة الصواريخ والشماريخ وتشميع المحلات المخالفة (1)
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    حملات لمصادرة الصواريخ والشماريخ وتشميع المحلات المخالفة (2)
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    حملات لمصادرة الصواريخ والشماريخ وتشميع المحلات المخالفة (6)
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    حملات لمصادرة الصواريخ والشماريخ وتشميع المحلات المخالفة (7)
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    حملات لمصادرة الصواريخ والشماريخ وتشميع المحلات المخالفة (5)
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    حملات لمصادرة الصواريخ والشماريخ وتشميع المحلات المخالفة (9)
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    حملات لمصادرة الصواريخ والشماريخ وتشميع المحلات المخالفة (10)
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أسوان - إيهاب عمران:

شهدت مدن ومراكز محافظة أسوان، بما في ذلك إدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة وكلابشة والبصيلية، حملات تفتيشية مكثفة بالتنسيق بين مديرية التموين والإدارات الفرعية التابعة لها، وبدعم من شرطة المرافق والأجهزة الأمنية.

جاءت هذه الحملات لتنفيذ قرار محافظ أسوان بحظر بيع وحيازة وتداول الألعاب النارية، المعروفة محليًا بـ"الصواريخ" و"الشماريخ" و"البمب"، وذلك لما تشكله من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو حوادث مأساوية، بالإضافة إلى ترويع المواطنين.

وتمكنت الحملات، التي تمت تحت إشراف المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وبمتابعة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، من ضبط وإعدام كميات كبيرة من الألعاب النارية، فضلاً عن تشميع وإغلاق عدد من المحلات المخالفة التي لم تلتزم بقرار الحظر. كما تم تطبيق غرامات فورية مشددة على المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وفقًا للضوابط المنظمة.

وأشاد المواطنون بهذه الجهود، التي ساهمت في الحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، مما يعيد الانضباط إلى الشارع الأسواني ويبث الطمأنينة في نفوس السكان والزائرين. وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي في المحافظة.

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محافظة أسوان حملات تفتيشية الألعاب النارية الصواريخ الشماريخ
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