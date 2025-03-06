انقلاب تاكسي في سيدي بشر شرق الإسكندرية.. وشهود عيان: بسبب 5 ثوان -فيديو صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد شارع مسجد سيدي بشر في الإسكندرية، فجر اليوم الخميس، انقلاب سيارة تاكسي، ما تسبب في ارتباك حركة المرور، دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تاكسي أمام مسجد الرضوان بشارع مسجد سيدي بشر بدائرة القسم.

انتقل ضباط الشرطة والمرور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب تاكسي أثناء محاولته تجاوز إشارة مرور في الثواني الأخيرة، ما أسفر عن تلفيات بالسيارة، وذلك دون أي إصابات.

وبحسب شهود عيان، أثناء سير التاكسي من سيدي بشر متجهًا إلى طريق الكورنيش حاول تجاوز الإشارة في الـ 5 ثواني الأخيرة قبل إغلاقها، إلا أنه فوجئ بسيارة ملاكي قطعت عليه الطريق صدمته.

وأضاف شهود العيان، أن التاكسي انقلب بالكامل ما استدعى رفعها على السور الملاصق لإخراج السائق، دون إصابات.

جرى رفع السيارة وإعادة تسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول.