إعلان

انقلاب تاكسي في سيدي بشر شرق الإسكندرية.. وشهود عيان: بسبب 5 ثوان -فيديو صور

11:51 ص الخميس 06 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انقلاب تاكسي في الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    انقلاب تاكسي في الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    انقلاب تاكسي في الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    انقلاب تاكسي في الإسكندرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد شارع مسجد سيدي بشر في الإسكندرية، فجر اليوم الخميس، انقلاب سيارة تاكسي، ما تسبب في ارتباك حركة المرور، دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تاكسي أمام مسجد الرضوان بشارع مسجد سيدي بشر بدائرة القسم.

انتقل ضباط الشرطة والمرور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب تاكسي أثناء محاولته تجاوز إشارة مرور في الثواني الأخيرة، ما أسفر عن تلفيات بالسيارة، وذلك دون أي إصابات.

وبحسب شهود عيان، أثناء سير التاكسي من سيدي بشر متجهًا إلى طريق الكورنيش حاول تجاوز الإشارة في الـ 5 ثواني الأخيرة قبل إغلاقها، إلا أنه فوجئ بسيارة ملاكي قطعت عليه الطريق صدمته.

وأضاف شهود العيان، أن التاكسي انقلب بالكامل ما استدعى رفعها على السور الملاصق لإخراج السائق، دون إصابات.

جرى رفع السيارة وإعادة تسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية انقلاب تاكسي سيدي بشر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة