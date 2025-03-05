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مصرع تلميذ سقط من الطابق الرابع بسوهاج

10:41 ص الأربعاء 05 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه اليوم الأربعاء، عقب سقوطه من شرفة الطابق الرابع، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة جرجا إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "عبدالله. م" 10 أعوام تلميذ جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

أفاد والده أنه أثناء لهو نجله المذكور بشرفة المنزل بالطابق الرابع اختل توازنه وسقط أرضًا ما أدى إلى وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة سقوط من علو.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصرع تلميذ سقوط من الطابق الرابع سوهاج
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