بينهم 3 جثث لنساء مجهولات.. ننشر أسماء ضحايا حادث برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقيت ثلاث سيدات مصرعهن، وأُصيب 8 أشخاص آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 52 على الطريق الساحلي في منطقة برج العرب غربي الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع رابع أيام شهر رمضان.

أسماء المصابين:

هناء محمد عوض (38 عامًا) - اشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات في عموم الجسم.

حسنين مجدي حسنين (20 عامًا) - اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم.

نادية رزق كامل محمد (35 عامًا) - اشتباه كسر بالفقرات العنقية وارتجاج.

جلال حسن محمد (15 عامًا) - اشتباه ارتجاج وجرح متهتك بالذراع الأيسر.

دعاء عبد الرازق عبد الجواد (15 عامًا) - جرح متهتك بالأذن اليمنى، وخلع بالكتف الأيمن، وجرح بفروة الرأس.

مي عبده محمد (15 عامًا) - كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ.

هدى إبراهيم مكاوي (40 عامًا) - كسر بالعمود الفقري وجرح بفروة الرأس بطول 6 سم.

منال أحمد حسنين (45 عامًا) - كسر بالعمود الفقري وكسر بالضلوع وكدمات بالوجه.

الضحايا مجهولو الهوية

كشفت المعاينة الأولية أن الضحايا الثلاث هنّ سيدات مجهولات الهوية، تتراوح أعمارهن حول 25 عامًا، ولم يتم التوصل إلى بياناتهن حتى الآن.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص عند الكيلو 52 بالطريق الساحلي في اتجاه الإسكندرية، بنطاق برج العرب.

انتقلت قوات الشرطة والمرور برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين انقلاب الميكروباص، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى برج العرب لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم نقل جثامين الضحايا إلى ثلاجة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا

مصرع 3 وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص بالإسكندرية