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مصرع 3 وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

03:09 م الثلاثاء 04 مارس 2025

أرشيفية

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الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع رابع أيام شهر رمضان؛ إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الساحلي في منطقة برج العرب غربي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص عند الكيلو 52 بالطريق الساحلي اتجاه الإسكندرية بنطاق برج العرب.

انتقلت قوات الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة انقلاب الميكروباص بالطريق المشار إليه؛ وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى برج العرب ونقل جثامين الضحايا إلى ثلاجة المستشفى؛ وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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انقلاب ميكروباص الإسكندرية منطقة برج العرب
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