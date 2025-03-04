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طالب يكشف على المرضى في مستشفى بسوهاج.. وقرار عاجل من الصحة- صور

11:28 ص الثلاثاء 04 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    طالب يكشف على المرضى في مستشفى بسوهاج
  • عرض 5 صورة
    طالب يكشف على المرضى في مستشفى بسوهاج
  • عرض 5 صورة
    طالب يكشف على المرضى في مستشفى بسوهاج
  • عرض 5 صورة
    طالب يكشف على المرضى في مستشفى بسوهاج
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أقال الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مدير مستشفى العسيرات المركزي، خلال جولة تفقدية مفاجئة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لقسمي الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، والتي رصد فيها توقيع طالب في السنة الرابعة من كلية الطب الكشف على المرضى المترددين على قسم الاستقبال بالمستشفى.

وأوضح "دويدار" في تصريحات صحفية أنه تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وتحويلها للشئون القانونية بالمديرية، مشيرًا إلى أن الجولة المفاجئة على المستشفى كشفت عدم وجود خيوط أو أدوية بالاستقبال، على الرغم من إمداد المديرية للمستشفى بالأدوية والمستلزمات الخاصة بالحالات الطارئة.

وفي السياق ذاته أحال وكيل وزارة الصحة بسوهاج طبيب الاستقبال النوبتجي الذي حل الطالب محله، وجميع الأطباء المكلفين بالنوبتجية للشئون القانونية بالمديرية.؛ لتغيبهم عن عملهم بدون عذر قانوني.

وأوضح "دويدار" أنه تم نزول جميع أفراد طاقم إشراف التمريض بالاستقبال في مستشفى العسيرات إلى طاقم تمريض، ووجه مدير إدارة التمريض بالمشاركة ضمن الفريق العلاجي لتقييم الوضع بالمستشفى، كما كلف مدير عام الطب العلاجي وفريقه بتسير أعمال المستشفى لمدة أسبوع.

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سوهاج وزارة الصحة بسوهاج مستشفى العسيرات
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