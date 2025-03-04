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قتيلان و3 مصابين بسبب "الصواريخ" بجزيرة دندرة في قنا

10:58 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

فرضت الأجهزة الأمنية بقنا تعزيزات مكثفة مكثفة، داخل قرية دندرة التابعة لمركز قنا، على خلفية مشاجرة مسلحة نشبت بين عائلتين قبل السحور، سقط فيها قتيلان وأصيب 3 آخرين، بسبب الألعاب النارية التي يطلقها الأطفال.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية والعصي داخل قرية جزيرة دندرة التابعة لدائرة المركز، بسبب الألعاب النارية "الصواريخ" التي يطلقها الأطفال قبل السحور.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور وتبين بعد الفحص مصرع أ.ر.أ، 22 عامًا. بطلق ناري وس.ق.م، يبلغ من العمر 63 عامًا، إثر التعدي عليه بعصا شوم، وإصابة ر.أ، يبلغ من العمر 56 عامًا، وم.ص.م، 45 عامًا، وم.س.م، يبلغ من العمر 44 عامًا، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين في جزيرة دندرة مركز قنا.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، والمصابين إلى الاستقبال لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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