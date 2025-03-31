حملات تفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية بالإسماعيلية في عيد الفطر

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نفذت مديرية الصحة بالإسماعيلية حملة مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضمان سلامة الأغذية خلال عيد الفطر.

استهدفت الحملة 27 منشأة، شملت محلات الأسماك المملحة، الحلويات، ومتاجر الأغذية، وأسفرت عن إعدام 50 كجم و10 لترات من الأغذية غير الصالحة، وتحرير 28 محضرًا، بينها 13 لعدم حمل شهادات صحية، و15 لمخالفات النظافة، بجانب التوصية بغلق 19 منشأة غير مرخصة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات طوال العيد، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة ومحافظ الإسماعيلية، لضمان سلامة الأغذية وصحة المواطنين.