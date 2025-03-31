إعلان

حملات تفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية بالإسماعيلية في عيد الفطر

09:45 م الإثنين 31 مارس 2025

حملات تفتيش على الأسواق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نفذت مديرية الصحة بالإسماعيلية حملة مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضمان سلامة الأغذية خلال عيد الفطر.

استهدفت الحملة 27 منشأة، شملت محلات الأسماك المملحة، الحلويات، ومتاجر الأغذية، وأسفرت عن إعدام 50 كجم و10 لترات من الأغذية غير الصالحة، وتحرير 28 محضرًا، بينها 13 لعدم حمل شهادات صحية، و15 لمخالفات النظافة، بجانب التوصية بغلق 19 منشأة غير مرخصة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات طوال العيد، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة ومحافظ الإسماعيلية، لضمان سلامة الأغذية وصحة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات تفتيش عيد الفطر رقابة الأسواق الاسماعيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أسعار ومواصفات أرخص سيارة مجمعة محليًا في مصر
توفى نتيجة إصابته بأزمة قلبية أثناء صلاة العيد.. تشييع جنازة سكرتير عام محافظة الدقهلية- صور
عاجل - وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض