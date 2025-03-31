قس يوزع العيديات على أطفال قرية القلمينا بقنا -صور

قنا- عبدالرحمن القرشي :



في لفتة تعكس تلاحم النسيج الوطني الواحد، حرص قس، على توزيع العيدية على الأطفال بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، محافظة قنا.

وفاجئ القس غبريال هارون، راعي كنيسة العذراء مريم بقرية القلمينا، الحاضرين بساحة العمدة بقرية القلمينا، خلال صلاة عيد الفطر، وبدأ في توزيع العيدية على الأطفال، كما تبادل التهاني بالعيد، والتقاط الصور التذكارية.

من جهة أخرى ، أدى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة قنا، وسط حضور حاشد من أهالي المحافظة، وبمشاركة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وجموع غفيرة من المصلين.