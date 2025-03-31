بعد صلاة العيد.. الآلاف في بورسعيد يرفضون مخطط تهجير الفلسطينيين -صور



بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظم الآلاف من أبناء بورسعيد، وقفات، صباح اليوم الاثنين، بعدد من ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، لدعم القيادة السياسية ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين.

ورفع الآلاف عقب صلاة عيد الفطر المبارك بساحات: مسجد بورفؤاد الكبير، والتوحيد بحي الزهور، ودار السلام في مساكن التصنيع بحي الضواحي، صور رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وأعلام مصر وفلسطين، ولافتات عليها عبارات داعمة للقيادة السياسية، ورافضة لمخطط تهجير الفلسطينيين، ومنها: "التهجير خط أحمر، لا التهجير، إحنا في ضهرك يا ريس".

كما ردد المواطنون هتافات: "بالدم والروح غزة مش هتروح.. لا لا للتهجير، يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ومش ناسيين".