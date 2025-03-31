محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف ( صور )

المنيا-جمال محمد:

أدى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف الثانوية العسكرية بمدينة المنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، واللواء إيهاب خلاف مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء مجدي سالم مدير الأمن، اللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد توفيق حسين، المستشار العسكري للمحافظة، الشيخ عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة العيد، متحدثًا عن قيم الأمن والأمان، وفضل شهر رمضان المعظم، مؤكدًا أن الأعياد هي مناسبات للتسامح والصفح والمحبة والوفاق، مشددًا على ضرورة اغتنامها في صلة الرحم، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهاني مع المصلين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من البهجة والفرحة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية وجموع الشعب المصري بالخير واليمن والبركات.