بالصور.. البابا تواضروس ومحافظ البحيرة يشهدان نظرة الوداع الشعبي على الأنبا باخوميوس

البحيرة - أحمد نصرة:

شهد قداسة البابا تواضروس، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة مراسم إلقاء نظرة الوداع الشعبي على الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

وأعربت غازر عن خالص تعازيها لقداسة البابا تواضروس الثاني ولمجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولأبناء محافظة البحيرة، مؤكدة أن الأنبا باخوميوس كان شخصية وطنية عظيمة ورمزًا للحكمة والمحبة، حيث كرس حياته لنشر قيم التسامح والإخاء، وساهم في تعزيز الروابط المجتمعية بين أبناء الوطن الواحد.

و توافدت جموع غفيرة من أبناء المحافظة ومحبيه لتقديم واجب العزاء، وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة وسط أجواء مليئة بالحزن والتقدير لشخصه الكريم.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي صباح غدٍ الإثنين من الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحًا، تعقبه صلوات التجنيز في تمام العاشرة صباحًا.

بعدها، يُنقل الجثمان إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي لإتمام مراسم الدفن في الساعة الثانية ظهرًا.

وُلد الأنبا باخوميوس في 17 ديسمبر 1935، وترهب في دير السريان بوادي النطرون باسم الراهب أنطونيوس السرياني يوم 11 نوفمبر 1962، ثم سيم أسقفًا في 12 ديسمبر 1971، إلى جانب المتنيح الأنبا يوأنس مطران الغربية السابق، ليكونا أول من تمت سيامتهم على يد البابا شنودة الثالث بعد أقل من شهر من تجليسه بطريركًا.

وفي 2 سبتمبر 1990، رُقي إلى رتبة مطران، وتولى قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قائم مقام للبطريرك لمدة ثمانية أشهر عام 2012، حيث أدار المرحلة الانتقالية بحكمة أشاد بها الجميع داخل مصر وخارجها.

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