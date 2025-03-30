الآلاف يودعون الأنبا باخوميوس أمام مطرانية البحيرة (فيديو وصور)

البحيرة - أحمد نصرة:

احتشد الآلاف أمام مطرانية البحيرة في دمنهور لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومرسى مطروح والخمس مدن الغربية، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير.

عقب انتهاء الصلوات، نُقل الجثمان إلى دمنهور، حيث وُضع في كنيسة القديس مار مرقس الرسول، مقر المطرانية، لإتاحة الفرصة أمام أبنائه لإلقاء نظرة الوداع عليه من الساعة الثامنة مساءً حتى منتصف الليل.

من المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي صباح غدٍ الاثنين من الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحًا، تعقبه صلوات التجنيز في تمام العاشرة صباحًا. بعدها، يُنقل الجثمان إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي لإتمام مراسم الدفن في الساعة الثانية ظهرًا.

وُلد الأنبا باخوميوس في 17 ديسمبر 1935، وترهب في دير السريان بوادي النطرون باسم الراهب أنطونيوس السرياني يوم 11 نوفمبر 1962، ثم سيم أسقفًا في 12 ديسمبر 1971، إلى جانب المتنيح الأنبا يوأنس مطران الغربية السابق، ليكونا أول من تمت سيامتهم على يد البابا شنودة الثالث بعد أقل من شهر من تجليسه بطريركًا.

وفي 2 سبتمبر 1990، رُقي إلى رتبة مطران، وتولى قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قائمقامًا للبطريرك لمدة ثمانية أشهر عام 2012، حيث أدار المرحلة الانتقالية بحكمة أشاد بها الجميع داخل مصر وخارجها.