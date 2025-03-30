الشيكولاتة والسمك المملح والموسم.. عادات أهالي الشرقية في عيد الفطر (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

يحتفظ أهالي محافظة الشرقية بعادات متوارثة للاحتفال بعيد الفطر، أبرزها "الموسم"، حيث تتبادل العائلات الهدايا مع الفتيات المتزوجات، والتي تشمل الكحك والبسكويت والشوكولاتة والمكسرات، إلى جانب الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ.

تقول أم هناء، وهي سيدة من الشرقية، إنها اعتادت على تجهيز "الموسم" لبناتها المتزوجات كجزء من تقاليد الأسرة: "منذ صغرنا ونحن نعرف هذه العادة من أجدادنا، حيث نزور بناتنا المتزوجات في آخر أسبوع من رمضان ونحضر لهن الكحك والمكسرات والأسماك المملحة احتفالًا بالعيد".

وتوضح كريمة محمد أن "كل أسرة تجهز الموسم وفق إمكانياتها، لكن الجميع حريص على إدخال السرور على بناته".

أما حورية السيد، فتشير إلى تقسيم شهر رمضان إلى ثلاث مراحل وفق المثل الشعبي "عشرة مرق، عشرة حلق، عشرة خرق"، حيث تخصص الأيام الأخيرة لإعداد الكحك وتجهيز "الموسم"، إضافة إلى شراء ملابس العيد.

وتلفت عايدة حسن إلى أن الأسر تبدأ يوم العيد بتناول الأسماك المملحة، فيما يفضل البعض إعداد المحشي والبط، مؤكدة أن هذه العادات مستمرة عبر الأجيال.

وتختتم سهير سعيد حديثها بالإشارة إلى أن "الموسم" يرسل عادة قبل ليلة العيد، بينما ينطلق الرجال بعد صلاة العيد لزيارة الأقارب وتقديم التهاني، في تقليد متجذر لدى أهالي الشرقية.