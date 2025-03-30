عاصمة الفسيخ تستعد للعيد.. إقبال كبير على الشراء وتحذيرات من "الطوبار"- صور

الدقهلية-رامي محمود:

شهدت محلات بيع الأسماك المملحة من الفسيخ والسردين والرنجة بمدينة نبروه محافظة الدقهلية، والتي تعد أحد أشهر المدن المصرية فى صناعة الفسيخ، زحاما شديدا من قبل المواطنين الذين أقبلوا على الشراء، وذلك عقب إعلان مفتي الجمهورية موعد إعلان عيد الفطر غدا الإثنين.

ويعد عيد الفطر أحد أهم مواسم رواج تجارة الأسماك المملحة بعد أعياد الربيع وشم النسيم والتي قبل فيها جميع محبي تلك الأنواع من الأسماك على شرائها.

من جانبه قال عبد الموجود شلبي أحد تجار الفسيخ بمدينة نبروه، إن أسعار الفسيخ تبدأ من 300 جنيه للحجم الصغير الصغير وتصل الى 500 للحجم الكبير، قائلا: "أسعار السمك غالية أوي وده يضطرنا أن نبيع بأسعار مرتفعة".

وشدد عبد الموجود على ضرورة شراء فسيخ من مصادر موثوقة لعدم وقوع حالات تسمم أو شراء طوبار بدلا من البوري، موضحا: "حاجة الغش كتير وفيه ناس بتبيع الطوبار على إنه بوري، وكمان لازم تكون السمكة سليمة وبتلمع وماسكة نفسها".

في السياق ذاته شنت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى حملة مكبرة للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والفسيخ والرنجة واللحوم، وتم خلالها ضبط 3570 كيلو أسماك ورنجة وأسماك مملحة وفسيخ ولحوم، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

و أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة قادها الدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم،والتفتيش على المحال التجارية بمدينتي طلخا وبلقاس، أسفرت عن تحرير 4 محاضر دهون حيوانية ولحوم ورنجة وفسيخ وأسماك مملحة متغيرة فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي وزن حوالي 3 طن، 570 كيلو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن حملات التفتيش مستمرة للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.