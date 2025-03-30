بيطري جنوب سيناء يحذر من المخاطر الصحية لتناول الأسماك المملحة

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء حملة لتوعية المواطنين بالمخاطر الصحية للأسماك المملحة، وإرشاد مربي الثروة الحيوانية بآليات الحفاظ على صحتها، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك.

قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري، إنه جرى تنظيم ندوة إرشادية تحت عنوان "الأسماك المملحة والصحة الواحدة"، لتوضيح المخاطر الصحية المرتبطة بها، ودور الطبيب البيطري في الرقابة والتوعية لحماية المجتمع، وتوضيح الفرق بين الفسيخ والسردين المملح والرنجة، وطرق الغش ومظاهر الفساد في الأسماك المملحة، إضافة إلى تقديم النصائح للمستهلكين عند شراء وتناول الأسماك المملحة، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطري في تصريح اليوم، أنه جرى تشكيل فرق طبية للمرور على التجمعات الحيوانية، والوقوف على مدى صحة الحيوانات، والحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية و المعدية، وذاك إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، وتعزيز دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمفهوم "الصحة الواحدة" الذى يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بهدف تحقيق منظومة صحية متكاملة، وضمان استجابة فعالة لمخاطر الأوبئة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتقليل الخسائر الاقتصادية.

وأكدت أن الفرق الطبية قامت بتنظيم ندوات إرشادية للمربيين و الأهالي عن أهمية مفهوم الصحة الواحدة، للمساهمة في منع انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مشيرة إلى أن الندوات تناولت مرض السل بمفهوم الصحة الواحدة، وطرق انتقاله وأعراضه على الحيوانات، والإجراءات الوقائية منه، وآليات تطهير الحظائر المصابة بالفينول واليود والفورمالدهيد، وتأمين مصدر اللبن باستخدام الغليان والبسترة، إضافة إلى تطهير منازل الأشخاص المصابة بالمطهرات المناسبة.