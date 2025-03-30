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بحضور بيبو وعاشور.. نهائي دورة رمضانية بقرية الدلجمون بالغربية (فيديو وصور)

01:00 ص الأحد 30 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نهائي دورة رمضانية بقرية الدلجمون
  • عرض 6 صورة
    نهائي دورة رمضانية بقرية الدلجمون
  • عرض 6 صورة
    نهائي دورة رمضانية بقرية الدلجمون
  • عرض 6 صورة
    نهائي دورة رمضانية بقرية الدلجمون (6)
  • عرض 6 صورة
    نهائي دورة رمضانية بقرية الدلجمون
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الغربية ـ مروة شاهين:

قدم موقع مصراوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك بث مباشر من قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية لنهائي دورة كرة القدم الرمضانية، داخل مركز الشباب بالقرية، بحضور الكابتن عماد النحاس والكابتن خالد بيبو والكابتن محمد فاروق والكابتن حسام عاشور، ووكيل الشباب والرياضة وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك وسط اجواء حارة وحضور جماهيري كبير، لحضور المباراة النهائية بين فريقي قلب إبيار و الزمالك بالدلجمون من أهالي القرية، حيث بدأت ختام الدورة بعرض استعراضي لفقرة التنورة و عرض كراتية من أبناء القرية، ثم بدأت المباراة وسط تشجيع الجماهير.

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دورة رمضانية خالد بيبو حسام عاشور الدلجمون
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