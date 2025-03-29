"نقول شكرًا".. القصة الكاملة بين وزير الصحة ومرضى الغسيل الكلوي بالمنيا (فيديو وصور)

المنيا - جمال محمد:

زار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، محافظة المنيا، في زيارة لمتابعة عددٍ من المستشفيات والوحدات الصحية.

شهدت الزيارة لقاء الوزير مع عددٍ من مرضى وحدة الغسيل الكلوي الجديدة في مستشفى العدوة المركزي الجديد، التي تم تشغيلها منذ أسابيع قليلة.

وقد عبر بعض المرضى عن استيائهم من طول فترة الانتظار للحصول على جلسات الغسيل، وطالب أحدهم بتحسين المعاملة، قائلًا: "عايزين المعاملة، ميعامِلوناش زي تلاميذ ابتدائي، ونقعد بالساعتين والتلاتة"، ليرد الوزير: "ممكن زي ثانوي طبعًا؟".

وأوضح الوزير أن المركز الجديد يعمل وفق نظام محدد، وأن التأخير غير مقصود، وأن الهدف من هذا النظام هو الحفاظ على صحة المرضى. ثم تساءل الوزير عن سبب تركيز البعض على الشكاوى فقط، وعدم تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير خدمات جديدة ومجانية لهم.

وطالب الوزير المرضى بتقديم الشكر أولًا للدولة على إنشاء المستشفى الجديد، مضيفًا: "لما حد يعمل لنا مبنى جميل زي ده وأجهزة جديدة.. مش نقوله شكرًا؟.. فاتتكم دي، وأنتم صعايدة، والصعيدي ما تفوتوش الأصول".

بعد انتشار الفيديوهات للقاء الوزير والمرضى عبر صفحات التواصل الاجتماعي، استنكر الكثيرون طريقة الحديث بين الوزير والمرضى، مؤكدين أن من حقهم الشكوى، وبصفته وزيرًا عليه الاستجابة السريعة.

ولم تمر سوى ساعة حتى أصدر الوزير بيانًا آخر، أكد خلاله التوجيه الفوري بمضاعفة أعداد التمريض في القسم، والعمل على خفض فترة الانتظار، حرصًا على توفير الراحة وأفضل خدمة للمرضى.

وبعدها، توجه الوزير إلى مستشفى مغاغة وبعض الوحدات الصحية، ومستشفى بني مزار تحت الإنشاء، ومستشفى سمالوط التخصصي، وأنهى زيارته بتفقد قطعة أرض في مدينة المنيا الجديدة، مقترحًا إنشاء مستشفى المنيا العام عليها.

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