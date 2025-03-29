"يا أخي قول شكرا".. وزير الصحة يرد على مريض كلى اشتكى من سوء الخدمة بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

خلال زيارته التفقدية لمستشفى العدوة في محافظة المنيا، استمع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى شكاوى بعض مرضى وحدة الغسيل الكلوي الجديدة، حيث عبر أحد المرضى عن استيائه من طول فترة الانتظار للحصول على جلسات الغسيل، وطالب بتحسين المعاملة، قائلاً: "نريد معاملة أفضل، لا نريد أن نعامل كطلاب في المرحلة الابتدائية".

ردّ الوزير على المريض، موضحًا أن المركز الجديد يعمل وفق نظام محدد، وأن التأخير غير مقصود، وأن الهدف من هذا النظام هو الحفاظ على صحة المرضى. ثم تساءل الوزير عن سبب تركيز البعض على الشكاوى فقط، وعدم تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير خدمات جديدة ومجانية لهم.

وقال الوزير: "لم أسمع حتى الآن كلمة شكر واحدة على هذا المكان الذي أنشأته الدولة، إذا كان أحد أفراد أسرتك يشتكي منك باستمرار، ألا تتمنى أن تسمع منه كلمة شكر أولاً؟".

استجاب المريض لطلب الوزير، وشكر الدولة على الخدمات المقدمة، ليرد الوزير: "أنتم من الصعيد، والصعيدي لا ينسى الأصول، وهذا حقكم وليس فضلًا".

وأكد وزير الصحة أن محافظة المنيا تشهد حاليًا تطورات غير مسبوقة في القطاع الصحي.

ووصل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، اليوم السبت، إلى محافظة المنيا لتفقد عدداً من المستشفيات والوحدات الصحية، ومتابعة الحالة الصحية.

وبدأ الوزير زيارته بتفقد مستشفى العدوة المركزي شمالي المحافظة، وتابع انتظام العمل بها وتفقد أقسامها المختلفة، عقب بدء تشغيلها منذ شهرين ماضيين.

ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك وزير الصحة لمركز مغاغة لتفقد إحدى الوحدات الصحية ووحدة إسعاف ومستشفى مغاغة المركزي، ثم مستشفى بني مزار وسمالوط التخصصي.

ويختتم وزير الصحة زيارته للمحافظة بتفقد معهد الأورام، ومقترح أرض مستشفى المنيا العام الجديدة.