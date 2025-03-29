بعد شكوى مرضى الغسيل الكلوي بالمنيا خلال زيارته.. وزير الصحة يتخذ عددًا من القرارات المهمة (صور)

المنيا - جمال محمد:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عددًا من الجولات الميدانية للمنشآت الصحية اليوم السبت بمحافظة المنيا. وحرص الوزير على التحدث إلى عدد كبير من المرضى في مختلف المنشآت، واتخذ على إثرها عددًا من القرارات المهمة التي تنعكس إيجابًا على مصلحة المرضى المترددين عليها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أجرى حوارًا مطولًا مع عدد من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى العدوة المركزي، وذلك عقب تفقده المبنيين القديم والجديد للمستشفى، وتحدثه إلى عدد كبير من المرضى المترددين عليه لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، خاصة بعد تطوير المنشأة الصحية، وتحسين الخدمات الطبية، وإضافة الأجهزة الحديثة إليها خلال الآونة الأخيرة.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير، خلال حديثه مع مرضى الغسيل الكلوي المترددين على المستشفى والاستماع إلى شكواهم، التي تمحورت حول طول مدة الانتظار قبل وقت الجلسة، فضلًا عن وجود عجز في أعداد الفرق التمريضية في قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، وجه فورًا بمضاعفة أعداد التمريض في القسم والعمل على خفض فترة الانتظار، حرصًا على توفير الراحة وأفضل خدمة للمرضى.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير، خلال تفقده مشروعي إنشاء مستشفى مغاغة المركزي ووحدة طب الأسرة بالشيخ زياد، وجّه بسرعة استكمال جميع التجهيزات بالمشروعين استعدادًا للتشغيل بكامل الطاقة في أقرب وقت ممكن، كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات بمستشفى بني مزار والمساحات الخضراء به، حتى يتم التسليم في الموعد المحدد قبل منتصف العام الجاري.

وأضاف أن الوزير تفقد خلال جولته وحدة صحة مغاغة، ووحدة إسعاف مغاغة، ومستشفى مغاغة المركزي، ووحدة طب أسرة الشيخ زياد، ومستشفى بني مزار، ومستشفى سمالوط العام، ويأتي ذلك للاطمئنان على سير العمل بجودة وكفاءة على أرض الواقع، والتأكد من توفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المنشآت الصحية، بما يضمن توفير أفضل سبل الراحة لهم، والارتقاء بصحتهم العامة، فضلًا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم ووضع حلول فورية لها.

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