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السيطرة على حريق في محل بقالة بسوهاج (صور)

04:32 م السبت 29 مارس 2025
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سوهاج - عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق اندلع في محل بقالة بمدينة جرجا جنوبي المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق في محل بقالة بدائرة قسم شرطة جرجا.

وكشفت التحريات الأولية عن اندلاع الحريق في محل بقالة يقع ضمن أكشاك سور السكة الحديد بشارع الحرية قبلي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى محال أو أكشاك مجاورة، دون تسجيل أي إصابات، بينما أسفر الحريق عن احتراق محتويات المحل من السلع والمواد الغذائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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