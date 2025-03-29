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بالصور- حديقة الجمهورية تستعد لاستقبال أهالي البحيرة في العيد

03:57 م السبت 29 مارس 2025
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    حديقة الجمهورية بدمنهور
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    حديقة الجمهورية بدمنهور2
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البحيرة - أحمد نصرة:

انتهى قسم المتنزهات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور من أعمال تجهيز ورفع كفاءة حديقة الجمهورية، التي تحظى بإقبالًا كبيرًا من المواطنين للتنزه خلال الأعياد والمناسبات.

و تابع عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية،أعمال ري المزروعات، وقص وتهذيب الأشجار، وتنظيف الأحواض الزراعية من الحشائش والنباتات الغريبة، لضمان الحفاظ على المظهر الجمالي وتحسين جودة البيئة.

كما تابع أعمال الصيانة والتجديد داخل الحديقة، والتي تشمل رفع كفاءة الممرات، وتجميل المساحات الخضراء، وصيانة المقاعد والمظلات، وذلك بهدف توفير بيئة نظيفة ومريحة للمواطنين خلال الاحتفالات.

وأكد رئيس المدينة خلال جولته على ضرورة استمرار أعمال التجميل والتشجير، والتوسع في زراعة الأشجار والنباتات المزهرة، بالإضافة إلى تطوير الحدائق العامة، بما يضمن استقبال المواطنين في أجواء نظيفة وحضارية خلال عيد الفطر المبارك.

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حديقة الجمهورية عمر لبيب عيد الفطر
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