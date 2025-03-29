جامعة أسيوط ترفع جاهزية مستشفياتها لاستقبال عيد الفطر

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت، أن المستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الأقسام والوحدات الطبية لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى والمترددين على المستشفيات.

وأوضح الدكتور المنشاوي، أنه تم تعزيز فرق الطوارئ والاستقبال، وتوفير الكوادر الطبية في العنايات المركزة لضمان الجاهزية الكاملة على مدار 24 ساعة يوميًا. كما تم وضع خطة عمل منظمة تضمن تواجد الأطباء المقيمين، والمدرسين المساعدين، والأساتذة المشرفين، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وسرعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه يتابع سير العمل داخل المستشفيات الجامعية بشكل مستمر، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه الفرق الطبية، مؤكدًا على الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، بما يضمن بيئة طبية آمنة للمرضى.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن جميع أقسام الاستقبال (الإصابات، والاستقبال العام، وحوادث النساء، والأطفال، والحروق) وكذلك العنايات المركزة، على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. وأضاف الدكتور علاء عطية أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنسيقية لضمان سير العمل بسلاسة، حيث تم إعداد جداول النوبتجيات للفرق الطبية داخل مختلف الأقسام، مع التأكيد على جاهزية الأطقم الطبية لاستقبال أي حالة طارئة على الفور.

وأشار عميد كلية الطب إلى أن المعامل، وبنك الدم، وأقسام الأشعة العادية والمقطعية ستعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، لضمان سرعة تقديم الخدمات الطبية، والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة. وأكدت جامعة أسيوط أن قطاع المستشفيات الجامعية يواصل عمله بكل كفاءة خلال العيد، لضمان توفير رعاية صحية متميزة لجميع المرضى، في إطار رسالتها لخدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية.