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مأساة في أسوان.. تسرب غاز يودي بحياة 3 سودانيين

11:50 ص السبت 29 مارس 2025

سيارات إسعاف -أرشيفية

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أسوان – إيهاب عمران:

لقى 3 أشخاص من الجنسية السودانية مصرعهم، وأصيب آخر، إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة ناصر في محافظة أسوان.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة أسوان يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ لتقييم الموقف. وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحايا هم: "ح. ع" (55 عامًا) وابنه وليد (21 عامًا) و"ع. ح" (48 عامًا)، بينما أصيب علي حامد عابدين (41 عامًا) بحالة إغماء نتيجة استنشاق الغاز.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية، بينما نُقل المصاب إلى مستشفى الصداقة الجديدة لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث وتحديد أسبابه.

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تسرب غاز محافظة أسوان محمد أبو الليل مدير أمن أسوان
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