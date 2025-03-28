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سبائك ذهب ورحلات عمرة و١٠٠ جهاز كهربائي.. الشرقية تكرم حفظة القرآن الكريم

08:57 م الجمعة 28 مارس 2025

الدكتور محمد إبراهيم حامد

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الشرقية- ياسمين عزت:

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، احتفالا كبيرا لحفظة القرآن الكريم وتسليم الفائزين جوائز قيمة تشجيعا لهم على الاستمرار في حفظ القرآن الكريم في آخر أسبوع من شهر رمضان المبارك.

قال الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، أنه جرى الاحتفاء بحفظة القرآن الكريم بمدينة العاشر من رمضان في احتفال كبير شهده عدد من شخصيات بارزة وقيادات في المحافظة على هامش مسابقة رئيس الجمهورية.

وأشار إلى تسليم جوائز متنوعة للفائزين شملت 15 رحلة عمرة و50 سبيكة ذهبية و100 جهاز كهربائي.

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