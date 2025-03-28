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إنشاء مركز للتدريب خاص بقطاع المستشفيات الجامعية بقنا

04:38 م الجمعة 28 مارس 2025

جامعة جنوب الوادي

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قنا_عبدالرحمن القرشي :

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي فى جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، على انشاء مركز للتدريب خاص بقطاع المستشفيات الجامعية، وذلك لتدريب جميع العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية من: ( أطباء/ فنين تمريض / عاملين )، لضمان حسن سير العمل بقطاع المستشفيات.

كما وافق المجلس على مشروع تطبيق "مهام " للحوكمة الإلكترونية للمهام الوظيفية بمستشفيات قنا الجامعية ، وعلى مشروع تطبيق إلكتروني للحوكمة الإلكترونية للاستقبال بشقيه( الباطنة - الحوادث )بمستشفيات قنا الجامعية.

ووافق المجلس على عقد المؤتمر الطلابي الثالث لقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية خلال شهر مايو 2025 ، وعلى تغيير موعد انعقاد مؤتمر كلية الآداب ( الدراسات الانسانية وإحياء التراث) والذى كان مقرر في يومي 14-15 أبريل إلى يومي 23-24 نوفمبر 2025.

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الدكتور أحمد عكاوي المستشفيات الجامعية جامعة جنوب الوادي المؤتمر الطلابي الثالث لقسم التربية الفنية
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