5 مصابين في حريق بمحل مشويات في المنيا (صور)

المنيا – جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة في المنيا إصابة خمسة أشخاص باختناق وحروق بسيطة جراء حريق اندلع في محل مشويات بشارع أبو عرب بوسط المدينة، وامتد إلى محل عطارة وسنترال مجاورين.

وأسفر الحريق عن إصابة محمد سليمان محمد (52 عامًا)، عمر مختار عبدالعليم (23 عامًا)، وعلاء عبدالعال سيد (38 عامًا) بحالات اختناق وتم إسعافهم، فيما أصيب محمد أحمد منير (14 عامًا) بكسر في الضلوع، وتهامي عبد الحميد محمود (17 عامًا) بحروق من الدرجة الأولى في اليد اليسرى، وحالته مستقرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحريق، حيث انتقلت فرق الإطفاء والإسعاف إلى الموقع، وتمت السيطرة عليه بثلاث سيارات إطفاء. وتبين أن الحريق نجم عن تسرب غاز داخل المطعم.

تم إخماد النيران ومنع امتدادها، دون وقوع وفيات، كما تم فصل المرافق عن العقار والمحلات المتضررة، وحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بالصور.. إخماد حريق هائل في محل مشويات بالمنيا