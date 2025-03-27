6 وفيات.. أول تحرك من النيابة في حادث غرق الغواصة سندباد بالغردقة

كتب- عبدالرحمن القرشي:

بدأت نيابة البحر الأحمر، التحقيق حول أسباب وملابسات غرق الغواصة البحرية سندباد، وكذلك الاستماع لشهادة المصابين والناجين.

كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغاً يفيد بغرق الغواصة سندباد والتى كانت تقل على متنها 45 سائحا، خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة.

فيما أكد مصدر بمديرية الصحة أن المستشفيات تلقت 6 جثث حتى الآن، حيث تم إيداع 4 جثث من المستشفى المصرى، وجثة بالمستشفى العام بالإضافة إلى جثة أخرى بمستشفى الكوثر.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارا بغرق غواصة سياحية أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة ووقوع وفيات وإصابات.

وأعلنت القنصلية الروسية بالغردقة أن 4 سائحين روس لقوا مصرعهم في حادث غرق الغواصة البحرية سندباد على بعد كيلو واحد من شواطئ الغردقة، كما جرى إنقاذ أغلب ركاب الغواصة، جميعهم من الجنسية الروسية.

وأعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الإستعداد القصوى، وتم تحريك 21 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لصعوبة حالاتهم.

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