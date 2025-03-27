مصرع 6 وإصابة 9 ركاب.. تفاصيل غرق غواصة سياحية على متنها 44 شخصًا بالغردقة

كتب- عبدالرحمن القرشي:

تحولت رحلة الغواصة البحرية sindbadsubmarine، اليوم الخميس، أمام سواحل مدينة الغردقة إلى كارثة بعد تعرضها للغرق، ومصرع 6 من ركابها ونجاة 29 آخرين.

كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغاً يفيد بغرق الغواصة والتى كانت تقل على متنها 44 راكبا من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة.

أسفر الحادث عن غرق عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 9 أشخاص بينهم 4 حالات خطرة وإنقاذ 29 آخرين.

فيما أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة، أن المستشفيات تلقت 6 جثث حتى الآن، حيث تم إيداع 4 جثث من المستشفى المصرى، وجثة بالمستشفى العام بالإضافة إلى جثة أخرى بمستشفى الكوثر.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارا بغرق غواصة سياحية أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة ووقوع وفيات وإصابات.

وأعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الإستعداد القصوى، وتم تحريك 21 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لصعوبة حالاتهم.