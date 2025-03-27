"سندباد" في قاع البحر الأحمر.. رحلة الأعماق تتحول إلى مأساة بالغردقة

كتب - علي عبد المنعم:

لطالما كانت الغواصة السياحية "سندباد" في الغردقة وجهة مفضلة للسياح الباحثين عن مغامرة فريدة في أعماق البحر الأحمر، لتأخذهم في رحلة تعد بالكشف عن أسرار العالم المائي الساحر، من أسماك ملونة وشعاب مرجانية خلابة.

ولكن في صباح يوم الخميس، تحولت هذه الرحلة المعتادة إلى كارثة، حيث غرقت الغواصة وعلى متنها عشرات الركاب، لتنهي بذلك فصلاً من فصول السياحة البحرية في مياه البحر الأحمر.

أبرز المعلومات عن الغواصة السندباد:

"سندباد" كانت غواصة سياحية مصممة لنقل الركاب إلى عمق 25 مترًا تحت سطح البحر، مما يتيح لهم مشاهدة الحياة البحرية عن قرب.

تستغرق الرحلة عادةً ساعتين، وتشمل الانتقال باليخت إلى موقع الغواصة.

تحتوي الغواصة السندباد على قاعة بانورامية لمشاهدة المناظر الطبيعية تحت الماء.

كانت الرحلات تنطلق في أوقات محددة خلال اليوم، مما يسمح للسياح بتجربة هذه المغامرة في أوقات مختلفة.

تتميز الرحلة بعرض للغواصين الذين يجذبون الأسماك.

كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغاً يفيد بغرق الغواصة والتى كانت تقل على متنها 44 راكبا من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة.

أسفر الحادث عن غرق عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 9 أشخاص بينهم 4 حالات خطرة وإنقاذ 29 آخرين.

فيما أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة، أن المستشفيات تلقت 6 جثث حتى الآن، حيث تم إيداع 4 جثث من المستشفى المصرى، وجثة بالمستشفى العام بالإضافة إلى جثة أخرى بمستشفى الكوثر.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارا بغرق غواصة سياحية أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة ووقوع وفيات وإصابات.

وأعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الإستعداد القصوى، وتم تحريك 21 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لصعوبة حالاتهم.

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