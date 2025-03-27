إزالة الحشائش والمخلفات.. حملة لنظافة مسار طريق الكباش في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:



تابع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أعمال حملة النظافة التي يتم تنفيذها في طريق الكباش بمدينة الأقصر.



ووجه المحافظ خلال تفقده للحملة بإزالة الحشائش والمخلفات بالطريق بالتنسيق مع الأثار، موجهاً باستمرار الحملة بشكل دوري لإظهار الطريق بشكل جمالي أمام الزوار والسائحين.

كانت مدينة الأقصر قد نفذت حملة لرفع مستوى النظافة في مسار طريق الكباش الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، بالتنسيق مع الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، وذلك بهدف الظهور بالشكل اللائق أمام السائحين.

وتضمنت الحملة رفع المخلفات وتقليم النخيل والأشجار بطريق الكباش، ابتداء من معبد الأقصر وصولاً حتى منطقة نجع أبو عصبة وحتى معبد الكرنك.