إعلان

إزالة الحشائش والمخلفات.. حملة لنظافة مسار طريق الكباش في الأقصر

11:17 ص الخميس 27 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حملة لنظافة مسار طريق الكباش في الأقصر (4)
  • عرض 8 صورة
    حملة لنظافة مسار طريق الكباش في الأقصر (5)
  • عرض 8 صورة
    حملة لنظافة مسار طريق الكباش في الأقصر (6)
  • عرض 8 صورة
    حملة لنظافة مسار طريق الكباش في الأقصر (7)
  • عرض 8 صورة
    حملة لنظافة مسار طريق الكباش في الأقصر (8)
  • عرض 8 صورة
    حملة لنظافة مسار طريق الكباش في الأقصر (1)
  • عرض 8 صورة
    حملة لنظافة مسار طريق الكباش في الأقصر (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:


تابع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أعمال حملة النظافة التي يتم تنفيذها في طريق الكباش بمدينة الأقصر.


ووجه المحافظ خلال تفقده للحملة بإزالة الحشائش والمخلفات بالطريق بالتنسيق مع الأثار، موجهاً باستمرار الحملة بشكل دوري لإظهار الطريق بشكل جمالي أمام الزوار والسائحين.
كانت مدينة الأقصر قد نفذت حملة لرفع مستوى النظافة في مسار طريق الكباش الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، بالتنسيق مع الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، وذلك بهدف الظهور بالشكل اللائق أمام السائحين.
وتضمنت الحملة رفع المخلفات وتقليم النخيل والأشجار بطريق الكباش، ابتداء من معبد الأقصر وصولاً حتى منطقة نجع أبو عصبة وحتى معبد الكرنك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأقصر محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة حملة النظافة طريق الكباش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال